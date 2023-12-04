Воронежский губернатор подтвердил гибель генерала Завадского

Глава Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале подтвердил гибель генерал-майора Владимира Завадского. Он выразил соболезнования родным и близким офицера. Минобороны России информацию о гибели генерала пока не комментировало.

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Тяжелая утрата. Пронзающая боль. На боевом посту в зоне проведения спецоперации погиб заместитель командующего 14 Армейского Корпуса Северного флота генерал-майор Владимир Завадский. <...> Скорблю душой и сердцем. Передаю глубокие соболезнования родным, близким, сослуживцам Владимира Васильевича, — написал губернатор.

О гибели Завадского сообщила в соцсетях Межрегиональная общественная организация «Кремль». По ее данным, это произошло 28 ноября. Согласно сведениям информагентства «Новороссия», генерал мог подорваться на мине под Изюмом, однако официально эта информация не подтверждалась. У Завадского остались жена и двое сыновей. Один из них учится на военного.