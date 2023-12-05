Военкор объяснил небольшие потери среди высших офицеров ВСУ в зоне СВО

Военкор Сладков объяснил небольшие потери среди высших офицеров ВСУ в зоне СВО
Украинские генералы практически не бывают на линии боевого соприкосновения.
Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал Александр Сладков.
«Я удивлённо спросил у женщины, которая работала в знамённом фонде нашего музея Вооружённых сил. Я говорю, а почему немецкие знамёна и штандарты такие хорошие, в таком хорошем качестве сохранились, а наши все пробитые и истрёпанные. Она говорит: наши в боях были, а эти в штабах стояли. Вот и такой же ответ [почему в зоне СВО погибает небольшое число украинских офицеров — прим. ГМ]. У ВСУ офицеры вообще редко бывают на той линии опасности, которые для наших офицеров, старших в том числе, совершенно обычное дело».
При этом возможно, что в РФ не знают точного количества уничтоженных генералов ВСУ в отличие от высшего состава российских ВС, добавил Сладков.
Накануне воронежские власти подтвердили гибель генерала Владимира Завадского в зоне СВО. Соболезнования родным, близким и сослуживцам военного выразил губернатор региона Александр Гусев. Он сообщил, что генерал-майор погиб на боевом посту.
«До августа 2021 года Владимир Васильевич командовал 4-й гвардейской Кантемировской Краснознамённой танковой дивизией, с которой у Воронежской области налажены давние добрые отношения», — написал Гусев в своём Telegram-канале.