Военкор объяснил небольшие потери среди высших офицеров ВСУ в зоне СВО

«Я удивлённо спросил у женщины, которая работала в знамённом фонде нашего музея Вооружённых сил. Я говорю, а почему немецкие знамёна и штандарты такие хорошие, в таком хорошем качестве сохранились, а наши все пробитые и истрёпанные. Она говорит: наши в боях были, а эти в штабах стояли. Вот и такой же ответ [почему в зоне СВО погибает небольшое число украинских офицеров — прим. ГМ]. У ВСУ офицеры вообще редко бывают на той линии опасности, которые для наших офицеров, старших в том числе, совершенно обычное дело».