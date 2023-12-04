Российские штурмовики применяют коконы для внезапной атаки на ВСУ
Российские штурмовики стали применять под Угледаром каркасные антидроновые коконы. Их фото опубликованы в Телеграм-канале "Бригада инженерной поддержки".
Как сообщают с вражеской стороны, эти приспособления бойцы использовали для того, чтобы незаметно подобраться к позициям 72 бригады ВСУ. В то время как две группы штурмовиков пошли в лобовую атаку.
Третья, замаскированная, зашла через поле во фланг. Коконы, визуально сверху напоминающие холмы, не было видно в тепловизоры, которыми оснащены дроны.
Напомним, ранее операторы научной роты Военной академии РХБЗ разработали накидку, делающую бойцов невидимыми для тепловизоров.