Россия может применить в зоне СВО на Украине истребитель пятого поколения Су-57, если у Киева появятся американские F-16, заявила военный обозреватель Майя Карлин в статье для The National Interest (NI).

По ее словам, поставка F-16 на Украину ожидается в ближайшие месяцы. В случае применения истребителей Киевом, Россия, скорее всего, в ответ задействует свои Су-57, передает RT.

Карлин отметила, что российский истребитель имеет преимущество над F-16, поскольку он может синхронизироваться с наземными радарами.