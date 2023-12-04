The National Interest: Россия может применить на Украине Су-57 при появлении у Киева F-16
Россия может применить в зоне СВО на Украине истребитель пятого поколения Су-57, если у Киева появятся американские F-16, заявила военный обозреватель Майя Карлин в статье для The National Interest (NI).
По ее словам, поставка F-16 на Украину ожидается в ближайшие месяцы. В случае применения истребителей Киевом, Россия, скорее всего, в ответ задействует свои Су-57, передает RT.
Карлин отметила, что российский истребитель имеет преимущество над F-16, поскольку он может синхронизироваться с наземными радарами.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что поставки F-16 Украине не изменят ситуацию на фронте.