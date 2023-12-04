Мобилизация: последние новости на сегодня 4 декабря 2023 о частичной мобилизации в России
В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 4 декабря 2023, в материале «Рамблера».
В Нижнем Новгороде собранные в День белого цветка деньги направят семьям участников СВО
В Нижегородской области собрали средства на помощь семьям участников специальной военной операции, сообщает ТАСС.
Это произошло на благотворительном празднике День белого цветка. Его организовали фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» и Всемирный русский народный собор по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия при поддержке правительства региона.
Как заявил губернатор Глеб Никитин, событием для всей России стало возрождение традиции благотворительного праздника День белого цветка. Это произошло спустя 100 лет [в 2011 году] после ее появления. Сейчас география праздника расширилась, в нем принимают участие более 30 регионов.
На улицах Оренбурга 4 декабря появятся портреты погибших бойцов СВО
4 декабря на улицах Оренбурга появятся портреты погибших участников специальной военной операции, сообщает prooren.ru со ссылкой на заявление главы города Сергея Салмина.
С такой просьбой к нему обратились матери и вдовы погибших. Женщины попросили разместить на баннерах портреты их сыновей и мужей, погибших в зоне проведения спецоперации.
По словам мэра, с родными павших бойцов были отобраны фото и разработаны макеты. Портреты будут размещены на электронных экранах города.
Саратовские спасатели доставили в зону СВО новую партию гуманитарного груза
Сотрудники саратовской Областной службы спасения доставили в зону проведения специальной военной операции очередную партию гуманитарного груза, который был сформирован по поручению губернатора Романа Бусаргина, сообщают «Новости Саратова».
Помощь отправилась бойцам 94-го полка и 91-го дивизиона. Это средства связи, квадрокоптеры, газовые баллоны, тепловизоры, противодроновые ружья, спальные мешки, квадроцикл и другое.
Гуманитарные грузы формируются из того снаряжения и оборудования, потребность в которых бойцы передают через своих командиров.
Спасатели, сопровождавшие груз, заявили, что бойцы настроены оптимистично и благодарят за поддержку всех, кто помогает приближать победу.