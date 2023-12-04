Мобилизация: последние новости на сегодня 4 декабря 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 4 декабря 2023, в материале «Рамблера».

В Нижнем Новгороде собранные в День белого цветка деньги направят семьям участников СВО

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В Нижегородской области собрали средства на помощь семьям участников специальной военной операции, сообщает ТАСС.

Это произошло на благотворительном празднике День белого цветка. Его организовали фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» и Всемирный русский народный собор по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия при поддержке правительства региона.

Как заявил губернатор Глеб Никитин, событием для всей России стало возрождение традиции благотворительного праздника День белого цветка. Это произошло спустя 100 лет [в 2011 году] после ее появления. Сейчас география праздника расширилась, в нем принимают участие более 30 регионов.

На улицах Оренбурга 4 декабря появятся портреты погибших бойцов СВО

4 декабря на улицах Оренбурга появятся портреты погибших участников специальной военной операции, сообщает prooren.ru со ссылкой на заявление главы города Сергея Салмина.

С такой просьбой к нему обратились матери и вдовы погибших. Женщины попросили разместить на баннерах портреты их сыновей и мужей, погибших в зоне проведения спецоперации.

По словам мэра, с родными павших бойцов были отобраны фото и разработаны макеты. Портреты будут размещены на электронных экранах города.

Саратовские спасатели доставили в зону СВО новую партию гуманитарного груза

Сотрудники саратовской Областной службы спасения доставили в зону проведения специальной военной операции очередную партию гуманитарного груза, который был сформирован по поручению губернатора Романа Бусаргина, сообщают «Новости Саратова».

Помощь отправилась бойцам 94-го полка и 91-го дивизиона. Это средства связи, квадрокоптеры, газовые баллоны, тепловизоры, противодроновые ружья, спальные мешки, квадроцикл и другое.

Гуманитарные грузы формируются из того снаряжения и оборудования, потребность в которых бойцы передают через своих командиров.