Спецоперация на Украине 4 декабря: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 28 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 4 декабря 2023 года.

Российские ВС захватили под Артемовском удерживаемые с весны позиции ВСУ

Российские военные захватили под Артемовском удерживаемые с весны позиции Вооруженных сил Украины, сообщает «Лента.ру».

Также известно о серьезных потерях противника и деморализации личного состава.

Украинские военные жалуются на отсутствие подкреплений и ротации.

Пушилин сообщил, что с начала суток ВСУ выпустили по ДНР 124 боеприпаса

Украинская армия с начала суток 41 раз обстреляла населенные пункты ДНР, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы республики Дениса Пушилина.

По его словам, противником было выпущено 124 боеприпаса. Применялась ствольная артиллерия, в том числе кассетного типа, а также ударные беспилотники.

Под огнем оказались Донецк, Макеевка, Горловка, Ясиноватский район. В результате пострадали девять мирных жителей, среди которых 17-летний подросток и 14-летняя девочка. Повреждены 11 жилых домостроений, четыре объекта гражданской инфраструктуры.

Житель Горловки в ДНР пострадал в результате обстрела ВСУ

Мирный житель Горловки в ДНР получил ранение, сообщает ТАСС со ссылкой на мэра города Ивана Приходько.

По его словам, это произошло в результате обстрела жилого массива «Комсомолец» со стороны украинской армии.