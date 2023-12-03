В офисе Зеленского прокомментировали его конфликт с Залужным

Конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующем ВСУ Валерием Залужным нет, заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в интервью YouTube-каналу агентства УНИАН.

Он подчеркнул, что между ними бывают жесткие дискуссии. Речь идет, по его словам, а о нормальной работе, когда начальник ставит те или иные задачи, передает РИА «Новости».

Напомним, публичное обострение отношений между Зеленским и Залужным началось в середине осени.

Причиной тому является эссе Залужного в журнале The Economist, в котором он констатировал невозможность ВСУ добиться «красивого прорыва» и переход к «позиционной фазе войны».

Зеленский, напомнил, оспорил это мнение главкома ВСУ, а в его офисе обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе.