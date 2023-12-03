В офисе Зеленского прокомментировали его конфликт с Залужным

В офисе Зеленского заявили об отсутствии конфликта с Залужным
Конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующем ВСУ Валерием Залужным нет, заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в интервью YouTube-каналу агентства УНИАН.
Он подчеркнул, что между ними бывают жесткие дискуссии. Речь идет, по его словам, а о нормальной работе, когда начальник ставит те или иные задачи, передает РИА «Новости».
Напомним, публичное обострение отношений между Зеленским и Залужным началось в середине осени.
Причиной тому является эссе Залужного в журнале The Economist, в котором он констатировал невозможность ВСУ добиться «красивого прорыва» и переход к «позиционной фазе войны».
Зеленский, напомнил, оспорил это мнение главкома ВСУ, а в его офисе обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе.
Позже в The New York Times написали о «подрыве авторитета» Залужного из-за того, что Зеленский уволил главу ССО Украины Виктора Хоренко «через голову» главкома, то есть в обход стандартной процедуры.