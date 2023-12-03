Минобороны захотело изменить требования к состоянию здоровья для службы в армии

Министерство обороны России захотело изменить требования к состоянию здоровья граждан для службы в армии. Проект документа о внесении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Минобороны захотело изменить требования к состоянию здоровья для службы в армии
© globallookpress.com

«Разработка проекта постановления обусловлена необходимостью совершенствования организации проведения медицинского освидетельствования граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы, в том числе с учетом опыта специальной военной операции», — говорится в обосновании необходимости подготовки проекта нормативного правового акта.

Минобороны решило усовершенствовать «требования к состоянию здоровья» тех, кто встает на воинский учет, призывается на военную службу или на военные сборы, заключает контракты с ведомством, а также поступает в мобилизационный людской резерв.

Российские оружейники сделали снайперский гранатомет

4 августа президент России Владимир Путин подписал закон о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет, внеся тем самым изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе». Теперь в ряды ВС России будут призывать с 18 до 30 лет, а не с 18 до 27 лет, как это было ранее. Закон вступит в силу также 1 января 2024 года и не распространится на осенний призыв 2023 года.

Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости