Российские оружейники сделали снайперский гранатомет

Специалист «Конструкторского бюро приборостроения» (КБП) Дмитрий Едалин рассказал, что автоматический станковый гранатомет АГС-30 усовершенствовали, сделав из него снайперский гранатомет. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

На АГС-30 появился интеллектуальный прицельный комплекс. С помощью цифрового прицела можно наблюдаться дальность стрельбы при изменении угла наклона гранатомета. Вес и отдача гранатомета также были уменьшены.

Отмечается, что в зоне специальной военной операции (СВО) усовершенствованный гранатомет с первой попытки поразил цель в виде пикапа на расстоянии двух километров.