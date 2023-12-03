Генерал США заявил о неожиданном исходе украинского кризиса

Конфликт на Украине завершится дипломатическим путем. Об этом заявил американский высокопоставленный генерал. Он отметил, что свою лепту в мирное разрешение кризиса внесут США.

Заявление сделал председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльз Браун. Он выступил на Рейгановском форуме по национальной обороне.

«Ни один военный конфликт нельзя разрешить только силовыми методами, в конечном итоге будет найдено дипломатическое решение», — заявил военачальник.

При этом он считает, что именно Вашингтон поспособствует дипломатической развязке украинского кризиса.