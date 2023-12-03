Генерал США заявил о неожиданном исходе украинского кризиса

Конфликт на Украине завершится дипломатическим путем. Об этом заявил американский высокопоставленный генерал. Он отметил, что свою лепту в мирное разрешение кризиса внесут США.

Генерал США заявил о неожиданном исходе украинского кризиса
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Заявление сделал председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльз Браун. Он выступил на Рейгановском форуме по национальной обороне.

«Ни один военный конфликт нельзя разрешить только силовыми методами, в конечном итоге будет найдено дипломатическое решение», — заявил военачальник.

При этом он считает, что именно Вашингтон поспособствует дипломатической развязке украинского кризиса.

Россия ранее выражала готовность к переговорным контактам с Украиной, однако Киев законодательно запретил переговоры. В Москве также отмечали, что достижение целей СВО остается абсолютным приоритетом.

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