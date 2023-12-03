Израиль использовал «Евангелие» для ударов по ХАМАС

Израиль применяет систему искусственного интеллекта (ИИ) "Евангелие" для выбора ударных целей в секторе Газа, пишет британская газета The Guardian и израильская Local Call.

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Система предлагает военным координаты домов, где могут жить члены ХАМАС и других группировок, но решение об ударе принимают военные. Эксперты предупреждают, что подобная практика ведет к излишней зависимости от ИИ: операторы теряют способность осмысленно оценивать риск причинения вреда гражданским.

Израиль опирается на систему искусственного интеллекта (ИИ) "Евангелие" для выбора целей ударов по сектору Газа, эксперты выражают опасение выбранной тактикой, пишут британская газета The Guardian и израильская Local Call.

База данных израильской армии содержит сведения о 30–40 тыс. человек, которых подозревают в членстве в ХАМАС или других группировках боевиков, автоматизированная система предлагает координаты жилых домов таких палестинцев, рассказали источники Local Call.