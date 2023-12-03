Кличко: Залужный сказал правду о патовой ситуации на фронте

Главком Вооруженных сил Украины )ВСУ) Валерий Залужный был прав, когда говорил о патовой ситуации на фронте, заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью швейцарском изданию 20 Minuten. По его словам, иногда люди слышать правду не хотят.

"Некоторые наши политики раскритиковали Залужного за эти четкие слова - несправедливо. Я на его стороне", - заявил Кличко.

Мэр Киева пояснил, что Залужный несет ответственность за ситуацию, поэтому он объяснил и обосновал текущее положение дел. Кличко подчеркнул, что у властей Украины не получится вечно лгать народу и партнерам. Глава столицы Украины также высказался по поводу военной помощи Запада. Он отметил, что поставки боеприпасов сильно отстают от обещаний.