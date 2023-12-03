В России предупредили об угрозе размещения ракет США в Азии

Размещение американских ракет средней дальности в Азии угрожает не только Китаю, но и России. С таким предупреждением выступил доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Георгия Плеханова Александр Перенджиев. Об этом сообщает News.ru.

В России предупредили об угрозе размещения ракет США в Азии
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По мнению Перенджиева, американские ракеты могут представлять угрозу для судов, проходящих через Северный морской путь. Эксперт напомнил, что ранее США размещали в Японии систему противоракетной обороны, которая была предназначена якобы для сдерживания Северной Кореи, но в реальности могла быть направлена против России.

«Они полагали, что смогут использовать азиатские территории для нанесения удара по России. При этом в Вашингтоне считали, что ответного удара не последует. Так что ударные ракетные комплексы, которые они хотят установить в Индо-Тихоокеанском регионе в 2024 году, несомненно, могут быть использованы против РФ», — сказал политолог.

Ранее представитель Тихоокеанского командования Вооруженных сил США Роб Филипс заявил, что Соединенные Штаты решили разместить новые ракеты средней дальность в Индо-Тихоокеанском регионе в 2024 году. По его словам, предполагается размещение наземных версий ракеты SM-6 и крылатых ракет Tomahawk, дальность полета которых будет составлять от 500 до 2700 километров.

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