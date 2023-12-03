В России предупредили об угрозе размещения ракет США в Азии

«Они полагали, что смогут использовать азиатские территории для нанесения удара по России. При этом в Вашингтоне считали, что ответного удара не последует. Так что ударные ракетные комплексы, которые они хотят установить в Индо-Тихоокеанском регионе в 2024 году, несомненно, могут быть использованы против РФ», — сказал политолог.