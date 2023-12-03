Мобилизация: последние новости на сегодня 3 декабря 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 3 декабря 2023, в материале «Рамблера».

Путин поздравил лауреатов премии «Юрист года»

Лауреатов премии «Юрист года — 2023» поздравил президент РФ Владимир Путин. Он пожелал им развивать нормативно-правовую базу и правоприменительную практику, а также быть верными лучшим профессиональным традициям. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на поздравительную телеграмму от имени главы государства.

«Уверен, что вы и впредь будете достойно решать стоящие перед вами ответственные задачи, оказывать квалифицированную юридическую помощь людям, в том числе участникам специальной военной операции и членам их семей», — сказал он.

Мэр Саратова встретилась с участниками СВО и их семьями

Глава Саратова Лада Мокроусова накануне встретилась с участниками специальной военной операции и членами их семей. В своем Telegram-канале она пообещала оказать им поддержку, пишет «Новости Саратова».

«Все поступившие обращения взяты на особый контроль. Профильным специалистам поручили оказать всю необходимую помощь», — написала она.

Депутаты думы Нефтеюганска отправили бойцам СВО в помощь бензовоз

Бензовоз УАЗ отправили в помощь участникам специальной военной операции депутаты думы Нефтеюганска (ХМАО) Петр Ошев и Алексей Родионов. Об этом сообщили в пресс-службе Нефтеюганской думы, передает URA.RU.

Как говорится в публикации, сперва машину привели в исправное техническое состояние, а уже потом отправили бойцам.