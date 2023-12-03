Спецоперация на Украине 3 декабря: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 3 декабря 2023 года.

Забастовка польских дальнобойщиков повлияла на финансирование ВСУ

Финансирование Вооруженных сил Украины со стороны Польши снизилось из-за забастовки польских дальнобойщиков с блокированием украинской границы. Об этом заявил глава налогового комитета Верховной рады Данил Гетьманцев в эфире украинского телеканала «Рада», передает «Газета.ру».

«Это минус 9,2 млрд гривен за ноябрь и, соответственно, минус 19% плана. Причина — блокировка переходов, к которым прибегли словаки и поляки», — заявил он.

Обстрел ВСУ оставил без электричества российский поселок

Вооруженные силы Украины снова обстреляли поселок Теткино в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале, передает «Лента.ру».

Он указал, что в результате новой атаки оказались повреждены линии электропередачи, из-за чего поселок остался без электричества. Аварийные бригады приступят к устранению повреждений, когда опасность минует, пообещал Старовойт.

МО РФ заявило об уничтожении артиллерией десантников отделения ВСУ у Артемовска

Опорные пункты Вооруженных сил Украины были поражены расчетами гаубицы Д-30 российских десантников, целое отделение украинских военных было уничтожено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.