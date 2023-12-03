В Пентагоне оценили угрозу появления терминаторов

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что не видит возможности появления в ближайшем будущем терминаторов, которые «бегают и без разбора стреляют во все» вокруг.

Однако Кендалл призвал внимательно рассмотреть возможности искусственного интеллекта, чтобы быть уверенными в надежности и безопасности ИИ для использования в военных целях, передает РИА «Новости».

Кендалл сказал, что нужно не ограничивать развитие ИИ, а разрабатывать механизмы по привлечению к ответственности людей «за то, что он делает». Это необходимо, чтобы использование ИИ в военных целях оставалось «надежным и этичным».