Мэр Краснодара рассказал о пречении попытки террористической атаки по городу

Попытка террористической атаки по территории Краснодарского края была пресечена на большом расстоянии от региональной столицы. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Евгений Наумов.

Мэр Краснодара объяснил звуки взрывов над городом
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По его словам, были получены сообщения о двух вспышках в небе над городом.

«Могу заверить — Краснодар и Краснодарский край под надежной защитой. Вооруженные силы (ВС) РФ сработали оперативно и слаженно», — рассказал политик.

Над Краснодаром раздаются звуки взрывов

Он добавил, что никаких разрушений на территории краевого центра нет. Попытка атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) была пресечена на большом расстоянии от Краснодара.

Вечером в субботу, 2 декабря, система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в небе над Краснодаром. Очевидцы заметили в небе над городом-миллионником следы от снарядов ПВО, а также слышали взрывы и видели вспышки.

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