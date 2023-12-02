Мэр Краснодара объяснил звуки взрывов над городом

Попытка террористической атаки по территории Краснодарского края была пресечена на большом расстоянии от региональной столицы. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Евгений Наумов.

По его словам, были получены сообщения о двух вспышках в небе над городом.

«Могу заверить — Краснодар и Краснодарский край под надежной защитой. Вооруженные силы (ВС) РФ сработали оперативно и слаженно», — рассказал политик.

Он добавил, что никаких разрушений на территории краевого центра нет. Попытка атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) была пресечена на большом расстоянии от Краснодара.