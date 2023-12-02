Израиль перехватил собственный беспилотник

Израильские ВВС перехватили в небе над северной частью страны свой беспилотный летательный аппарат (БПЛА), в котором произошла техническая неполадка, сообщила армейская пресс-служба.

Как указали в пресс-службе, после сирен, которые прозвучали в северной части Израиля, истребитель ЦАХАЛ перехватил израильский беспилотник, в котором была выявлена техническая ошибка, передает ТАСС.

В армии добавили, что данные сирены прозвучали именно из-за «этого перехвата». Отмечается, что перехват провели под контролем, и никакой угрозы безопасности нет.