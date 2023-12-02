Израиль расширил зону боевых действий в Газе для «полной ликвидации» ХАМАС
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала действовать в областях сектора Газа, которые ранее не были затронуты военными действиями, сообщил министр обороны страны Йоав Галант. По его словам, расширение зоны боестолкновений необходимо для полной ликвидации палестинского движения ХАМАС, передает газета Times of Israel.
В последние два дня мы... работаем в тех областях, где мы не работали в прошлом месяце, и число таких областей будет увеличиваться. Эта деятельность охватит все области, которые необходимо охватить, — сообщил Галант.
Ожидается, что зона наземных операций будет расширена на юг сектора Газа, уточнил он. Ранее сообщалось, что количество погибших в палестинском анклаве превысило 16 тысяч человек.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон усомнился в способности Израиля уничтожить ХАМАС. Он также призвал Тель-Авив конкретизировать цели наземной операции в Газе. По словам французского президента, Израиль должен огласить и другие задачи, помимо «уничтожения ХАМАС». В противном случае конфликт рискует затянуться по меньшей мере на десятилетие, добавил он.