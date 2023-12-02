Эксперт назвал самое эффективное оружие России в зоне СВО

Российские военные используют в зоне спецоперации большое количество разнообразных современных вооружений, рассказал в интервью «Ленте.ру» директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

По его словам, в настоящее время на планете не существует ни одного комплекса ПВО, способного сбить российский дрон-камикадзе «Ланцет». Он пояснил, что беспилотник действует на очень высокой скорости и способен маневрировать.

«Он [«Ланцет»] может маневрировать как птица, а на экранах он иногда замирает в воздухе, и станции наведения ракеты его просто теряют», — заметил директор.

В зоне спецоперации хорошо проявили себя ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» и танк Т-90М «Прорыв», отметил Кнутов. Вертолет, уточнил он, постоянно модернизируется: специалисты меняют его вооружение на более мощное, ставят современные системы защиты от ракет ПЗРК.

По его оценке, эффективным оружием также можно считать фугасные бомбы серий 250, 500 и 1500. Он добавил, что ФАБ-1500 в три раза мощнее «Искандеров».