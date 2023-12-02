В Польше призвали нарастить потенциал НАТО против РФ

Восточные страны НАТО должны за три года нарастить потенциал для противодействия России. Так полагает глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Яцек Сивера, сообщает РИА Новости.

Сивера оценил аналитическое исследование Немецкого общества внешней политики (DGAP), где говорится, что у стран-членов НАТО в Европе остается 6-9 лет до конфронтации с Россией.

По его мнению, данный срок «слишком оптимистичен».

«Если мы хотим избежать войны, то страны НАТО, находящиеся на восточном фланге, должны принять более короткий 3-летний временной горизонт для подготовки к конфронтации», — заявил Сивера.

За это время, по расчетам главы BBN, должен появиться «потенциал, являющийся четким сигналом сдерживания агрессии».

Сивера также считает, что оборонная промышленность в России способна восстанавливать ресурсы, а новое правительство Польши продолжит увеличивать численность армии и закупать вооружение.