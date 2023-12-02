Птица уничтожила самый современный американский истребитель F-35A

Американский истребитель F-35A, стоящий на вооружении Южной Кореи, столкнулся с птицей и получил настолько серьезные повреждения, что был списан. Об этом сообщает YonhapNews со ссылкой на командование ВВС страны.

ВВС Южной Кореи заявили, что решили вывести из эксплуатации самолет-невидимку F-35A, поскольку он был серьезно поврежден в январе 2022 года.

Тогда истребитель столкнулся с птицей и получил повреждения. На днях стало известно заключение производителя — американской компании Lockheed Martin.

В нем говорится, что у F-35A повреждены около 300 компонентов, включая планер, конструкцию, двигатель, а также систему управления и навигации.

«Учитывая высокие затраты и длительный период времени, необходимый для ремонта, а также другие проблемы безопасности, представители ВВС пришли к выводу, что лучше вывести самолет из эксплуатации, чем ремонтировать его», — пишет YonhapNews.

План будет окончательно доработан после одобрения министерства обороны.

По словам военных, стоимость ремонта одного F-35A оценивается примерно в 107,6 миллиона долларов США. Это превышает стоимость покупки нового истребителя.

В ВВС заявили, что списанный самолет, вероятно, будет использоваться при обучении механиков.