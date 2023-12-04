ВС России на Купянском направлении уничтожили склад теробороны ВСУ

Подразделения группировки российских войск «Запад» уничтожили склад с боеприпасами бригады территориальной обороны ВСУ в Харьковской области.

Об этом, как информирует ТАСС, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

«Уничтожен склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе населённого пункта Липцы Харьковской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что потери противника составили до 95 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля и 122-мм гаубица Д-30.