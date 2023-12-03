В Минобороны России сообщили об отражении атаки трех бригад ВСУ

Военнослужащие группировки сил "Центр" отразили на краснолиманском направлении атаки трех механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Противник потерял более 100 военнослужащих, еще 8 сдались в плен, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

В Минобороны России сообщили об отражении атаки трех бригад ВСУ
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"В районах Торского участка и Серебрянского лесничества действиями подразделений мотострелковой бригады группировки при поддержке огня артиллерии отражены атаки штурмовых групп 60-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника составили более 100 националистов. Восемь военнослужащих сдались в плен", - сказал Савчук.

По его словам, в ходе контрбатарейной борьбы было подавлено более 30 артиллерийских расчетов противника, а также три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

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