Военнослужащие группировки сил "Центр" отразили на краснолиманском направлении атаки трех механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Противник потерял более 100 военнослужащих, еще 8 сдались в плен, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Савчук .

"В районах Торского участка и Серебрянского лесничества действиями подразделений мотострелковой бригады группировки при поддержке огня артиллерии отражены атаки штурмовых групп 60-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника составили более 100 националистов. Восемь военнослужащих сдались в плен", - сказал Савчук.

По его словам, в ходе контрбатарейной борьбы было подавлено более 30 артиллерийских расчетов противника, а также три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.