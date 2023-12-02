В США заявили, что не готовят ядерные испытания в Неваде

США не готовят подземные ядерные испытания в Неваде, а проводят там эксперименты с субкритическими взрывами и химической взрывчаткой. Такое заявление сделала руководитель Национального управления ядерной безопасности США Джилл Хруби. Интервью с нею опубликовано на сайте ассоциации по контролю над вооружениями (Arms Control Association).

В интервью Хруби попросили отреагировать на «предположение России о том, что США готовятся к ядерным испытаниям на полигоне в Неваде».

«Мы понимаем, почему они могут интерпретировать это таким образом… Нам нечего скрывать, и мы не готовимся к подземным ядерным испытаниям», — сказала она.

Хруби отметила, что понимает озабоченность России, поскольку полигон в Неваде действительно используется для различных взрывных испытаний. Однако эти испытания не являются ядерными.

В частности, это проведение субкритических взрывов (без возникновения цепной ядерной реакции) в рамках программы управления ядерными запасами [SSP].

Такие взрывы необходимы, по словам Хруби, чтобы «убедиться, что наши запасы ведут себя и стареют так, как мы думаем, чтобы нам не приходилось проводить полномасштабные испытания».

Кроме того, проводятся эксперименты, чтобы США могли выявлять испытания ядерного оружия в других странах. При этом используется «достаточное количество химической взрывчатки», чтобы получить сейсмическую активность, эквивалентную испытанию малой мощности.