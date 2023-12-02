На Украине сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Одесской области

Власти сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Одесской области
Объект инфраструктуры получил повреждения в Одесской области Украины, сообщил советник главы региональной военной администрации Сергей Братчук.
Об этом Братчук написал в Telegram.
«В результате попадания в инфраструктурный объект произошёл пожар», — говорится в сообщении.
Ранее на Украине воздушную тревогу объявили в Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.
До этого в городе Днепропетровске произошли взрывы.