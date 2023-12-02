На Украине сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Одесской области

Объект инфраструктуры получил повреждения в Одесской области Украины, сообщил советник главы региональной военной администрации Сергей Братчук.

Об этом Братчук написал в Telegram.

«В результате попадания в инфраструктурный объект произошёл пожар», — говорится в сообщении.

Ранее на Украине воздушную тревогу объявили в Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.