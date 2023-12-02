Немецкий оружейный концерн запустит производство танков на Украине

Концерн Rheinmetall планирует начать выпуск бронетехники на Украине в 2024 году
Немецкий оружейный концерн Rheinmetall AG намерен произвести первые бронемашины на Украине в 2024 году, сообщил глава компании Армин Паппергер.
Об этом Паппергер рассказал изданию WirtschaftsWoche.
По словам главы концерна, Rheinmetall намерен начать производство БТР Fuchs в течение шести—семи месяцев, а БМП Lynx — в течение 12—13 месяцев.
Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил об образовании совместного предприятия Укроборонпрома и немецкого концерна Rheinmetall.