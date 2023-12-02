Немецкий оружейный концерн запустит производство танков на Украине

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall AG намерен произвести первые бронемашины на Украине в 2024 году, сообщил глава компании Армин Паппергер .

Об этом Паппергер рассказал изданию WirtschaftsWoche .

По словам главы концерна, Rheinmetall намерен начать производство БТР Fuchs в течение шести—семи месяцев, а БМП Lynx — в течение 12—13 месяцев.