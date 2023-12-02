Мобилизация: последние новости на сегодня 2 декабря 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 2 декабря 2023, в материале «Рамблера».

Минобороны: В связи с приказом об увеличении армии мобилизация не планируется

После указа российского президента Владимира Путина об увеличении численности армии проведение мобилизации не планируется, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Также не планируется существенного увеличения призыва граждан на срочную военную службу.

Президент 1 декабря установил штатную численность Вооруженных сил РФ в количестве 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих.

Вологжане могут отправить «фронтовую открытку» бойцам СВО

В преддверии Нового года Министерство обороны России организует Всероссийскую молодёжную акцию «Фронтовая открытка», сообщает «Вологда.рф».

Все желающие могут подготовить новогодние поздравления военнослужащим, выполняющим боевые задачи. Жителям Вологды предлагается смастерить новогодние открытки для бойцов - вдали от дома им нужна поддержка.

Первые письма и открытки уже написали ребята детского движения волонтёров «ДоброЛоста» и МОУ «СОШ № 19». Принести открытки можно ежедневно в Молодёжный центр «ГОРКОМ35» с 09:00 до 18:00.

Медведев: на службу по контракту с начала года принято более 452 тысяч человек

На военную службу в России в интересах объединённой группировки войск с начала года принято более 452 тысяч военнослужащих, сообщает RT со ссылкой на заявление заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Генштабе ВС России планов по дополнительной мобилизации нет.