Спецоперация на Украине 2 декабря: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 28 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 2 декабря 2023 года.

МО РФ сообщило об уничтожении замаскированных опорных пунктов ВСУ

Российские военные уничтожили замаскированные опорные пункты Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС.

Это произошло на Купянском направлении. Стрельба велась из орудий «Рапира». Обнаружение подразделений противника осуществлялось с помощью беспилотных летательных аппаратов.

От передачи координат до выстрела проходит меньше минуты. Украинские военные заселяются в заброшенные дома местных жителей, которые они покинули.

Экипажи Ка-52 уничтожили опорные пункты и технику ВСУ на Донецком направлении

Российские ударные вертолеты Ка-52 уничтожили опорные пункты и бронированную технику противника, сообщает RT.

Это произошло на Донецком направлении. Лётчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укреплённым пунктам подразделений украинской армии.

В результате были уничтожены пункт управления и бронетехника противника.

Также группировка ВС России «Запад» улучшила положение на Купянском направлении.

Отставной генерал ВСУ признал превосходство России в зоне СВО

У России больше ресурсов, чем у Украины, сообщает runews24.ru со ссылкой на заявление генерала ВСУ в отставке Сергея Кривоноса.

По его словам, резервы Москвы в зоне проведения специальной военной операции превышают 50 тысяч человек, чего не может позволить себе Киев.

Кривонос указал, что россияне понимают, что украинцам тяжело, и ведут на многих участках наступательные действия. Тяжёлая ситуация складывается на различных направлениях, в том числе на Купянском и Запорожском.