Боец ВСУ назвал причину приближающейся победы России на Украине

— Меня постоянно триггерит заставка на «Киевстаре» (украинский оператор мобильной связи — прим. «ВМ»). Когда ты кому-то звонишь, и у человека занято: «Ваш абонент разговаривает. И пока он разговаривает, победа приближается». Вот лучше не сформулируешь это кривое мировоззрение, которое за этот год сформировалось в тылу. Что мы себе просто живем нашей жизнью, разговариваем, а победа сама по себе приближается. С таким подходом она приближается к РФ, а не к нам, — заявил он в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук на ее Youtube-канале.