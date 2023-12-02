Боец ВСУ назвал причину приближающейся победы России на Украине

Боец «Айдара»* Дикий: РФ победит из-за искаженного взгляда Украины на конфликт
Победа в конфликте на Украине приближается к России. Такое мнение высказал военнослужащий батальона «Айдар»* Евгений Дикий.
— Меня постоянно триггерит заставка на «Киевстаре» (украинский оператор мобильной связи — прим. «ВМ»). Когда ты кому-то звонишь, и у человека занято: «Ваш абонент разговаривает. И пока он разговаривает, победа приближается». Вот лучше не сформулируешь это кривое мировоззрение, которое за этот год сформировалось в тылу. Что мы себе просто живем нашей жизнью, разговариваем, а победа сама по себе приближается. С таким подходом она приближается к РФ, а не к нам, — заявил он в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук на ее Youtube-канале.
Военный ВСУ отметил, что у российских властей нет никаких иллюзий по поводу конфликта: Россия движется к своей цели по конкретному плану.
Корреспондент радио DR на Украине Матильда Кимер сообщила о жалобах украинских военных на нехватку вооружения. По ее словам, по сравнению с 2022 годом пессимизм среди военнослужащих на Украине значительно вырос.
1 декабря на тематическом селекторном совещании глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ за полгода контрнаступления потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц техники и вооружения.
*Признан в России экстремистским и запрещен.