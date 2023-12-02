Армия Израиля начала штурм городов на Западном берегу

Израильские силы штурмуют города и деревни на Западном берегу реки Иордан, сообщает телеканал Al Jazeera.

В сообщении ТВ говорится, что израильская армия штурмует Хеврон, Калькилию и деревни к югу от Наблуса, передает РИА «Новости».

Ливанский телеканал Al Mayadeen сообщил, что израильская военная авиация ведет «беспорядочную бомбардировку» района Аль-Карара в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Кроме того, израильские ВМС наносят удары по жилым кварталам города Дейр-эль-Балах в центральной части анклава, передает ТАСС.