В Белом доме высказались по поводу атак ВСУ на Россию

США не поощряют атаки ВСУ на территории, которые Вашингтон считает российскими, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, которые цитирует ТАСС, эту позицию власти Штатов озвучили «весьма четко».

Я не могу подтвердить эти сведения. Могу лишь сказать, что мы весьма четко заявили, что не поощряем и не поддерживаем атаки украинских сил на территории России, — подчеркнул Кирби, отвечая на вопрос о причастности Киева к возгоранию цистерны с дизельным топливом 29 ноября в Северомуйском тоннеле Байкало-Амурской магистрали.

До этого Кирби признал, что средства в бюджете CША на оказание помощи Киеву почти закончились. По его словам, отсутствие дальнейшей крупной помощи со стороны Вашингтона окажет пагубное воздействие на обороноспособность Украины. Первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс также предупреждала, что американское правительство столкнется с рядом трудностей при оказании помощи Украине, если конгресс не выделит дополнительные средства.