Экс-советник главы Пентагона рассказал о грубом военном просчете на Украине
Конфликт вокруг Украины показал Вашингтону, что нельзя победить только благодаря современному вооружению, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление экс-советника главы Министерства обороны Соединенных Штатов полковника Дугласа Макгрегора.
По его словам, американские власти всегда концентрировались на технологиях.
«У нас есть мнение, что, если мы просто потратим достаточно денег и купим правильное оборудование, мы выиграем. Мы думаем, что "технологии решают все проблемы". Это не так, и мы убеждаемся в этом на Украине», — указал эксперт.
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