WSJ: США поставили Израилю бомбы для подрыва бункеров ХАМАС
Израильские военные применяют американские противобункерные бомбы большой мощности для выдавливания ХАМАС из сети подземных туннелей. Об этом заявляют военные аналитики.
«Официальные лица США заявляют, что Израиль применил предоставленную американцами бомбу с большой полезной нагрузкой в одном из самых смертоносных ударов за всю войну, в результате которого был разрушен жилой дом в лагере беженцев Джабалия в секторе Газа», — пишет американское издание WSJ ссылаясь на аналитиков.
В ход этой атаки погибло более 100 человек, а также был убит глава ХАМАС.
По мнению бывшего адвоката-советника Государственного департамента США Финукейна, применение Израилем противобункерных бомб законно. При этом туннели расположены в жилых кварталах, где размещены лагеря с сотнями тысяч беженцев. Необходимо учитывать попутный ущерб, который будет нанесен гражданскому населению.
ЦАХАЛ сообщил, что уничтожил командующего военно-морскими силами ХАМАС в Газе сообщало RT 23 ноября. Уничтоженный Амар Абу Джалала участвовал в организации «ряда террористических актов» на море, которые были предотвращены израильской армией.