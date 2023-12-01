США поставили Израилю бомбы для подрыва бункеров ХАМАС

Израильские военные применяют американские противобункерные бомбы большой мощности для выдавливания ХАМАС из сети подземных туннелей. Об этом заявляют военные аналитики.

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«Официальные лица США заявляют, что Израиль применил предоставленную американцами бомбу с большой полезной нагрузкой в одном из самых смертоносных ударов за всю войну, в результате которого был разрушен жилой дом в лагере беженцев Джабалия в секторе Газа», — пишет американское издание WSJ ссылаясь на аналитиков.

В ход этой атаки погибло более 100 человек, а также был убит глава ХАМАС.

По мнению бывшего адвоката-советника Государственного департамента США Финукейна, применение Израилем противобункерных бомб законно. При этом туннели расположены в жилых кварталах, где размещены лагеря с сотнями тысяч беженцев. Необходимо учитывать попутный ущерб, который будет нанесен гражданскому населению.