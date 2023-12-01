В морском порту Новороссийска пройдут военные учения

В субботу, 2 декабря, в акватории морского порта Новороссийск будут проводиться мероприятия с выполнением боевых стрельб. Об этом в пятницу вечером сообщили в пресс-службе администрации города-героя.

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"2 декабря 2023 года с 11.00 до 13.00 в акватории морского порта Новороссийск силами Новороссийской военно-морской базы будут проводиться мероприятия с выполнением стрельб", - говорится в информации, помещенной на официальном сайте кубанского муниципалитета.

В связи с проведением военных учений власти обращаются к местным жителям и гостям приморского города с просьбой соблюдать спокойствие.

А в пятницу утром мэр города Андрей Кравченко поздравил военнослужащих Новороссийской Военно-морской базы с началом учебного года, которая ежегодно стартует в первый день зимы для всех Вооруженных сил России и завершается 31 октября.