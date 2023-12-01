Медведев: на службу по контракту с начала года принято более 452 тысяч человек

На военную службу в России в интересах объединённой группировки войск принято уже более 452 тыс. военнослужащих, об этом говорят данные Министерства обороны, сообщил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Медведев назвал число принятых за год на службу по контракту россиян
© РИА Новости

«По данным Министерства обороны, в целом по стране с 1 января текущего года по 1 декабря в интересах объединённой группировки войск принято на военную службу более 452 тыс. человек», — сказал он во время рабочей поездки в Сибирский федеральный округ.

3 октября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Генштабе ВС России планов по дополнительной мобилизации нет.

Медведев зачитал телеграмму Сталина на заседании Военно-промышленной комиссии

Как отмечал Дмитрий Медведев, темпы отбора на военную службу по контракту значительно возросли.