У ВС РФ появится система всепогодного дистанционного зондирования Земли

Вначале заслушаем, как Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина работает над созданием космической системы всепогодного дистанционного зондирования Земли, которая позволит получать изображения местности независимо от метеоусловий и освещенности, — сказал министр на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов объяснил, что России необходимы космические группировки, которые будут предоставлять услуги связи, навигации и дистанционного зондирования Земли. Он заявил о намерении госкорпорации развиваться в этом направлении, в том числе в сотрудничестве с представителями частной отечественной космонавтики.

Он отметил, что рост спроса на космические услуги превышает средний рост мирового ВВП, из-за чего на космическую деятельность сегодня обращены все взоры. Борисов добавил, что Россия в такой ситуации не может стоять в стороне.