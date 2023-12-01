Российский артист Александр Сапрунов убит ВСУ, когда спасал раненых на поле боя
Героически погиб Александр Сапрунов, российский режиссер и балетмейстер. Александр был убит в зоне СВО.
О смерти русского бойца сообщают KP.RU и портал "Кино-театр.ру". Ранее информацию подтвердили в Рязанском музыкальном театре.
Как уточняет военкор Александр Коц, артист сражался на Лиманском направлении, служил старшим техником роты и в начале октября был переброшен на другой участок фронта - "скорее всего, под Купянск".
Александр написал близким, что некоторое время будет без связи, а в ноябре стало известно, что он погиб при танковом обстреле, вытаскивая из-под огня раненных товарищей.