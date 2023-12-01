Российский артист Александр Сапрунов убит ВСУ, когда спасал раненых на поле боя

Героически погиб Александр Сапрунов, российский режиссер и балетмейстер. Александр был убит в зоне СВО.

О смерти русского бойца сообщают KP.RU и портал "Кино-театр.ру". Ранее информацию подтвердили в Рязанском музыкальном театре.

Как уточняет военкор Александр Коц, артист сражался на Лиманском направлении, служил старшим техником роты и в начале октября был переброшен на другой участок фронта - "скорее всего, под Купянск".