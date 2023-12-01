СМИ: Израиль запланировал ликвидировать лидеров ХАМАС по всему миру

Израильские спецслужбы планируют ликвидировать лидеров палестинского движения ХАМАС по всему миру, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных израильских чиновников. По их словам, эта операция начнется сразу после завершения войны в секторе Газа.

WSJ отмечает, что израильские спецслужбы «готовят почву для многолетней кампании» по выслеживанию лидеров ХАМАС, ответственных за нападение на Израиль 7 октября.

Над планами по выслеживанию членов ХАМАС, живущих в Ливане, Турции и Катаре, работают ведущие разведывательные службы Израиля по приказу премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Особое внимание израильских спецслужб привлечено к Катару - страна позволила лидерам ХАМАС в течение десятилетия управлять политическим офисом движения из Дохи.

Официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус ранее заявил, что война в Газе может продлиться «месяц, два или три» - до «полного уничтожения» ХАМАС. По его словам, «если бы члены ХАМАС вышли из своих укрытий, вернули заложников и безоговорочно сдались бы, война бы сразу закончилась».