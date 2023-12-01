Спецоперация на Украине 30 ноября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 28 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 30 ноября 2023 года.

Российская армия отразила атаки украинского спецназа

Российская армия отразила две атаки штурмовых групп украинского спецназа, сообщает runews24.ru.

В районах Ямполовки и Серебрянского лесничества за минувшие сутки противник потерял до 80 человек личного состава и два военных автомобиля.

Кроме того, на Южно-Донецком направлении в районе Новомихайловки войска России отразили атаку штурмовых формирований 79-й ДШБ украинских войск.

ВС РФ под Херсоном применили против ВСУ акустический комплекс

Российские военные в рамках психологического воздействия на противника применили специальный акустический комплекс «Языковед», сообщает news.ru.

Это произошло на Херсонском направлении. Военным Украины было неоднократно предложено сдаться.

Мобильный комплекс выполнен на базе бронированного автомобиля «Тигр». Он предназначен для проведения звуковещания, для проведения радио- и телевещания в красной и зеленой зонах противника.

Применение «Языковеда» и на русском, и на украинском языках оправдано, поскольку есть стабильный поток военнопленных с обоих берегов Днепра.

Производитель заявил о применении дронов-камикадзе "Привет-82" на трех направлениях СВО

Российские бойцы, в рамках проведения специальной военной операции, начали применять дроны-камикадзе самолетного типа «Привет-82», сообщает ТАСС.

Это угледарское, херсонское, бахмутское направления. Информация о количестве аппаратов и деталях их применения не подлежит разглашению.