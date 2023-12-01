Мобилизация: последние новости на сегодня 1 декабря 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 1 декабря 2023, в материале «Рамблера».

Меры поддержки участникам СВО расширили в Ростовской области

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев принял решение о расширении мер поддержки военнослужащим, участвующим в боях на Украине, а также членам их семей. Об этом пишет Don24.ru.

На областную поддержку могут рассчитывать как мобилизованные граждане, так и контрактники и добровольцы, а также их семьи.

Среди новых мер поддержки: зачисление детей участников специальной военной операции в группы продленного дня и круглосуточного пребывания в муниципальных детских садах в первоочередном порядке, зачисление и освобождение от платы за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня в школах, а также бесплатное или льготное посещение учреждений культуры.

В Калужской области упростили предоставление льгот детям участников СВО

Процедуру регистрации льгот на горячее питание для детей участников специальной военной операции упростили депутаты Законодательного собрания Калужской области. Об этом сообщил спикер законодательного собрания Геннадий Новосельцев, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального парламента.

В публикации уточняется, что из действующего закона исключили требования касательно территории и периода участия граждан РФ в боях на Украине. Эта мера социальной поддержки будет назначаться единожды и до конца учебного года, в котором боевые действия на Украине подойдут к концу. Собирать каждый год справки для продления льготы больше не придется.

В Челябинской области для участников СВО обнулили транспортный налог

Законопроект, освобождающий участников специальной военной операции от транспортного налога, приняли депутаты Законодательного собрания Челябинской области. Нововведение коснется правоотношений, которые возникли с 1 января 2023 года, оно действует до 31 декабря 2026 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу законодательного собрания.

Как говорится в сообщении, военнослужащие, участвующие в боях на Украине, освобождены от уплаты транспортного налога в отношении одного транспортного средства с мощностью двигателя до 200 л. с.