Армия Израиля подтвердила гибель четырех заложников в секторе Газа

Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари подтвердил гибель четырёх заложников, взятых в плен ХАМАС при нападении на Израиль 7 октября.

Об этом информирует Al Jazeera.

По данным телеканала, семьи погибших пленников ХАМАС уже были уведомлены.

При этом Хагари не уточнил, как и когда погибли заложники.

Ранее в Израиле заявили, что во время гумпаузы из Газы освободили 110 заложников.