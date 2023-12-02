Армия Израиля подтвердила гибель четырёх заложников в секторе Газа

Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари подтвердил гибель четырёх заложников, взятых в плен ХАМАС при нападении на Израиль 7 октября.

Армия Израиля подтвердила гибель четырех заложников в секторе Газа
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Об этом информирует Al Jazeera.

По данным телеканала, семьи погибших пленников ХАМАС уже были уведомлены.

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При этом Хагари не уточнил, как и когда погибли заложники.

Ранее в Израиле заявили, что во время гумпаузы из Газы освободили 110 заложников.

Также в Израиле сообщили, что ХАМАС продолжает удерживать в заложниках в секторе Газа 137 человек.