Стало известно о положении дел в зоне СВО под Артемовском

Российские войска продолжают выбивать Вооруженные силы Украины (ВСУ) с флангов Артемовска после взятия населенного пункта Хромово, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Отмечается, что наступательные операции продолжаются на северном и южном флангах города. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

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По данным канала, российские силы ведут штурмовые действия в направлении Вильяновского питомника. Десант закрепился в районе Хромово. ВС РФ продолжают давить противника севернее и восточнее Клещеевки в направлении села и вдоль железной дороги. Продолжаются бои и восточнее Андреевки.

Ранее замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский заявил, что у Украины нарастает дефицит ресурсов. По его словам, прежде всего ВСУ испытывают нехватку живой силы. Он добавил, что Киев и далее будет пытаться «демонстрировать хорошую мину при плохой игре». Однако определяющей в конфликте станет в итоге разность потенциалов двух стран.