Российская ПВО сбила украинскую ракету в Херсонской области

9 ноября ВСУ также обстреливали Скадовск ракетами. Одна из них попала в частный сектор, вторую удалось сбить с помощью средств ПВО. Пятеро жителей города не выжили, еще 11 были госпитализированы. Несколько домов получили повреждения. По данным МЧС, произошло обрушение двухэтажного здания. Вечером в тот же день система ПВО сработала еще раз.