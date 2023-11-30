Обозреватель Forbes Дэвид Акс рассказал, что ВСУ столкнулись с проблемой в обслуживании американских танков М-1 Abrams. Каждые 12 часов военным требуется проводить очистку хрупких фильтров двигателя танка, на что уходит много топлива.

Если экипаж танка, состоящий из четырех человек, будет пренебрегать очисткой фильтров, это может привести к «настолько серьезному повреждению, что единственным выходом будет снять двигатель и, возможно, трансмиссию и отправить их на замену или длительный капитальный ремонт».

«Это устранило бы немногочисленные украинские М-1 с поля боя так же уверенно, как российская мина или ракета», — подчеркнул автор.

Акс отметил, что глубокое техническое обслуживание поставленных Украине «Абрамсов» проходит в Польше.

Он напомнил, что Лора Купер, заместитель министра обороны США, ранее назвала Abrams «пожирателем бензина». На танке установлен двигатель стоимостью в миллион долларов, который невозможно отремонтировать в полевых условиях.

Ранее Forbes рассказал, что полученные Украиной танки М-1А1 «на самом деле не так уж и отличаются» от более современных версий. Все эти танки имеют одно и то же 120-миллиметровое гладкоствольное основное орудие, быстрые и точные системы управления огнем, цифровые карты и локаторы дальних целей.

Однако новые Abrams обладают каналом передачи данных для программируемых боеприпасов и парой тепловизионных прицелов третьего поколения (по одному для наводчика и командира). У А1 только один тепловизионный прицел.