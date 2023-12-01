Стало известно об уничтожении ВС России первого Leopard 1A5 в зоне СВО

Российские военные из 136-й бригады уничтожили в районе села Работино в Запорожской области танк ВСУ немецкого производства Leopard 2A4, сообщил РИА Новости источник. По словам собеседника агентства, кадры поражения танка сняли с беспилотника, атаковавшего украинскую боевую машину и с камеры беспилотника-корректировщика.

В двух километрах западнее Работино 24 ноября силами расчета FPV-дрона 136-й бригады РФ был уничтожен танк Leopard, — уточнил собеседник агентства.

На видео снята атака дрона-камикадзе на Leopard модификации 2A4. Беспилотник приближается к нему и поражает башню в районе открытого люка. Другой БПЛА, корректировавший огонь, показал, как FPV-дрон попадает в цель, а затем танк противника поражает противотанковый управляемый снаряд.