ВС России для воздействия на украинских солдат применили спецкомплекс

Российские военные на Херсонском направлении применили против Вооруженных сил Украины (ВСУ) специальный акустический комплекс «Языковед». Об этом сообщил РИА Новости командир подразделения группировки войск «Днепр».

Российские военные применили в зоне СВО комплекс «Языковед»
© РИА Новости

Это было сделано в рамках психологического воздействия на рядовых. По словам командира, мобильный комплекс на базе бронированного автомобиля «Тигр» предназначен для проведения радио- и телевещания в красной и зеленой зонах противника.

Военнослужащий пояснил, что бронеавтомобили выдвигаются на передовую, включают комплекс «Языковед» и призывают украинских солдат сдаться в плен.

Накануне пленный штурмовик ВСУ рассказал о шантаже со стороны командования. По его словам, украинские солдаты по рации слышат, что говорит командование. Они угрожает не проводить эвакуацию с поля боя, если бойцы не пойдут в атаку.

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Накануне попавший в плен украинский военный Богдан Куманский заявил, что в рядах ВСУ очень много «отказников» и случаев самовольного оставления части.

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