Российский генерал погиб в зоне СВО

Генерал-майор Владимир Завадский погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает межрегиональная общественная организация выпускников Московского высшего общевойскового командного училища на странице «ВКонтакте».

По некоторым данным, Владимир Завадский погиб 28 ноября в результате подрыва на мине под Изюмом в Харьковской области. На момент гибели генерал-майор был заместителем 14-го Армейского корпуса.

Завадский окончил Московское общевойсковое командное училище в 2000 году. Он командовал мотострелковым взводом, ротой и батальоном.

Генерал-майор был Московской области.

У Завадского осталась семья. Один из сыновей — суворовец, участвовал в парадах Победы на Красной площади. В 2019 году во главе парадного расчета гвардейской танковой Кантемировской дивизии шел на тот момент полковник Владимир Завадский.