НАТО исключило из помощи Украине в 2024 году летальное оружие

«Украина борется за себя, за свою территориальную целостность, за свой суверенитет и за свою независимость, которую мы высоко ценим, потому что это, конечно, героическая борьба, но я еще раз говорю: это не наша война, поэтому мы отвергаем любой подход, который бы исходил из этого», — сказал Сийярто на пресс-конференции по итогам заседания совета Украина — НАТО, трансляция которой велась в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).