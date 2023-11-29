Кулеба резко ответил журналистке после слов о тупике на фронте
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба резко ответил журналистке, которая спросила его о тупиковом положении на фронте. Как сообщает РИА Новости, случай произошел перед началом заседания совета НАТО — Украина в Брюсселе.
Представительница прессы спросила у министра, что необходимо Киеву, чтобы выйти из тупикового положения на фронте.
«Нет никакого тупика», — резко ответил Кулеба, не дав журналистке закончить вопрос.
После этого ему задали другой вопрос, связанный с производством снарядов на Западе.
Напомним, что ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в интервью изданию Economist заявил, что Киев зашел в тупик в контрнаступлении. По его словам, «глубокого и красивого прорыва», скорее всего, не будет.
Также накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что у ВСУ складывается сложная ситуация. Он отметил, что украинские войска несут большие потери несмотря на поставки оружия и другую поддержку со стороны альянса.