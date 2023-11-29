Кулеба резко ответил журналистке после слов о тупике на фронте

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба резко ответил журналистке, которая спросила его о тупиковом положении на фронте. Как сообщает РИА Новости, случай произошел перед началом заседания совета НАТО — Украина в Брюсселе.

Представительница прессы спросила у министра, что необходимо Киеву, чтобы выйти из тупикового положения на фронте.

«Нет никакого тупика», — резко ответил Кулеба, не дав журналистке закончить вопрос.

После этого ему задали другой вопрос, связанный с производством снарядов на Западе.

Напомним, что ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в интервью изданию Economist заявил, что Киев зашел в тупик в контрнаступлении. По его словам, «глубокого и красивого прорыва», скорее всего, не будет.